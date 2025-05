In provincia di Roma due donne si fingono carabinieri e truffano anziana, arrestate

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri hanno arrestato, con l’accusa di estorsione, due donne di 37 e 68 anni residenti a Napoli. Con la truffa del finto carabiniere, infatti, si sono fatte consegnare mezzo chilo d’oro da un’anziana. E’ accaduto a Marino (Roma).

Tutto è nato quando un’anziana di 87 anni, sola in casa, ha ricevuto una chiamata da un finto maresciallo dei carabinieri per dirle che il nipote aveva causato un grave incidente stradale: secondo la sua versione, a titolo di risarcimento, l’anziana avrebbe potuto pagare il danno causato dal ragazzo – con i contanti e gioielli che aveva in casa – consegnandoli a un corriere che sarebbe passato da lì a poco per ritirarli, e in modo da permettere il rilascio del giovane. L’anziana, sgomenta, ha raccolto in una busta quanto aveva di valore e tutto l’oro di famiglia – circa mezzo chilo, valore stimato in circa 50.000 euro – attendendo con ansia l’arrivo del corriere, per scongiurare guai giudiziari a suo nipote.

Ricevuta una chiamata, l’anziana è scesa e ha consegnato la busta a una donna che, prima di scappare con una complice, le ha assicurato avrebbe fatto il possibile per far rilasciare il nipote. E’ poi scattato il blitz dei carabinieri veri, della compagnia di Castel Gandolfo, che hanno fermato l’auto e arrestato le due donne per estorsione. La refurtiva, recuperata dai militari, è stata riconsegnata all’anziana che, il giorno dopo, ha fatto recapitare in caserma, per ringraziarli, una crostata fatta in casa con le sue mani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).