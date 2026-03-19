ROMA (ITALPRESS) – È stato sottoscritto a Roma il protocollo d’intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Rete Dafne Italia, volto a potenziare il sistema di accesso delle vittime di reato ai servizi di supporto generalisti. La Direzione Centrale Anticrimine ha aderito allo sviluppo del Progetto Europeo INVICTUS – Improving National VICtim service through Transnational Unity and Strategy, approvato dalla Commissione europea con lettera di supporto firmata il 2 ottobre 2023. Nel quadro degli obiettivi fissati dalla Direttiva vittime del 2012 e dal progetto Europeo INVICTUS, è stato concordato di potenziare i servizi di supporto in favore di coloro che hanno subito un reato, attraverso l’avvio di una nuova fase sperimentale che propone un’azione di supporto “ravvicinato” per le vittime di reato con la possibilità (su base volontaria) di realizzare un contatto “diretto” subito dopo le fasi della denuncia.

In questo contesto, verranno individuate delle utenze cellulari (fornite da Rete Dafne Italia) con connessione ad Internet che potranno essere contattate preliminarmente per parlare con un operatore formato del Servizio di Supporto Vittime, dedicato a fornire le informazioni concernenti l’accesso ai servizi di supporto generalisti.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).