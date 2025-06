Protezione Civile, prosegue dalla provincia di Rovigo il progetto Scuola Sicura Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – Mercoledì 4 giugno, l‘assessore regionale alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, sarà all’Istituto Istruzione Superiore Primo Levi di Badia Polesine (Via Manzoni, 191), in provincia di Rovigo, nell’ambito dell’iniziativa Scuola Sicura Veneto, il format ideato dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile e dedicato alle scuole del territorio per insegnare agli alunni, con una didattica semplice, comportamenti corretti volti a prevenire possibili pericoli e incidenti.

Lo scenario ipotizzato sarà un terremoto che scatena, come conseguenza, anche un incendio. La mattinata si aprirà con le prove di evacuazione: saranno spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio, a partire dall’allarme per poi passare all’evacuazione e al recupero dei feriti da parte dei soccorritori.

Successivamente, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’Assessorato e della Direzione Protezione Civile, insieme con i Vigili del fuoco, le forze locali di Polizia e il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile, si terrà un momento di analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti. Agli alunni verranno poi presentati i diversi mezzi d’emergenza intervenuti, tra cui l’elicottero del Suem 118, e le loro funzionalità.

A tutti i ragazzi sarà infine consegnato un piccolo volume, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile. Il momento di saluto da parte dell’Assessore e delle autorità presenti è previsto alle 11.00. Subito dopo arriverà l’elicottero del Suem 118.

