Protezione Civile, a Bologna inaugurato un nuovo centro logistico per rafforzare la capacità di intervento nelle emergenze

BOLOGNA (ITALPRESS) – Le emergenze non si affrontano soltanto quando accadono. Le contromisure si preparano prima, grazie a una rete fatta di persone, competenze, mezzi e strutture in grado di garantire interventi sempre più rapidi ed efficaci. È con questo obiettivo che nasce il nuovo magazzino regionale di Protezione civile di Anpas Emilia-Romagna, inaugurato oggi a Bologna dal presidente della Regione, Michele de Pascale, dalla sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, dall’assessora regionale alla Mobilità e Trasporti Irene Priolo e dal presidente di Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini.

La nuova struttura rappresenta una risorsa importante per la capacità operativa del sistema regionale di Protezione civile e per il lavoro quotidiano di migliaia di volontarie e volontari che ogni anno intervengono a supporto delle comunità colpite dalle emergenze. Un’infrastruttura logistica progettata per rendere ancora più efficiente l’organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali, ridurre i tempi di mobilitazione e rafforzare la capacità della Colonna mobile regionale di intervenire sia nelle emergenze che interessano l’Emilia-Romagna sia nelle missioni di supporto al resto del Paese.

Realizzato nella sede di via Papini 32 a Bologna, il nuovo polo logistico sarà al servizio sia di Anpas Emilia-Romagna sia dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e diventerà una delle basi operative della Colonna mobile regionale. Oltre a centralizzare mezzi, attrezzature e materiali, ospiterà le attività di formazione rivolte alle volontarie e ai volontari di Anpas Emilia-Romagna, sostenendo ogni anno una rete di oltre 15mila persone impegnate nelle attività di Protezione civile. Un’infrastruttura che contribuisce a rafforzare un modello fondato sulla collaborazione tra istituzioni e volontariato organizzato, uno dei punti di forza del sistema regionale.

“Rispondere in maniera efficace a un’emergenza significa anche saper costruire prima le condizioni per intervenire con rapidità, competenza e organizzazione– sottolineano il presidente de Pascale, la sottosegretaria Rontini e l’assessora Priolo-. Gli effetti del cambiamento climatico rendono sempre più evidente la necessità di rafforzare la capacità di prevenzione e di risposta del nostro sistema di Protezione civile. Siamo chiamati a confrontarci con eventi sempre più frequenti e scenari sempre più complessi, che richiedono un sistema capace di attivarsi con sempre maggiore rapidità e di mettere subito in campo donne, uomini, mezzi e attrezzature. Il nuovo Magazzino regionale di Anpas risponde a questa esigenza: rende ancora più efficiente la logistica, consente di concentrare materiali e mezzi in un unico punto operativo e rafforza la capacità della Colonna mobile regionale di intervenire tempestivamente quando i territori ne hanno bisogno. L’Emilia-Romagna può contare su una rete che rappresenta un’eccellenza, fatta di istituzioni, volontarie e volontari che ogni giorno mettono competenze, professionalità e generosità al servizio delle comunità. Questa nuova struttura contribuisce a renderla ancora più forte e a consolidare una collaborazione che, anche nelle prove più difficili affrontate dal nostro territorio negli ultimi anni, ha dimostrato tutta la sua efficacia. Dotare questo sistema di strumenti logistici sempre più efficienti significa metterlo nelle condizioni migliori per operare e garantire una capacità di risposta sempre più tempestiva ed efficace, a beneficio della sicurezza delle cittadine e dei cittadini”.

“L’inaugurazione di questo magazzino regionale rappresenta un traguardo importante per tutta la rete di Anpas Emilia-Romagna e per il sistema regionale di Protezione civile– sottolinea il presidente di Anpas Emilia-Romagna Fiorentini-. Negli ultimi anni, dal sisma del 2012 alle alluvioni del 2023, fino alle sempre più frequenti emergenze legate agli eventi meteorologici estremi, i nostri volontari hanno dimostrato competenza, disponibilità e uno straordinario spirito di servizio, garantendo un aiuto concreto alle comunità nei momenti più difficili. Questa nuova struttura nasce soprattutto per loro: significa poter contare su mezzi, attrezzature e materiali organizzati in modo ancora più efficiente, migliorando la capacità di risposta e riducendo i tempi di intervento quando ogni minuto è prezioso. È un investimento sul volontariato e sulla sicurezza dei cittadini. Desidero ringraziare la Regione Emilia-Romagna per aver sostenuto questo progetto e tutte le persone che hanno contribuito a realizzarlo. Il Magazzino regionale non è soltanto una struttura logistica, ma un luogo che rafforza il lavoro quotidiano di migliaia di volontarie e volontari che, con professionalità e generosità, rappresentano una risorsa indispensabile per le nostre comunità”.

Più di un magazzino, un’infrastruttura pensata per rendere ancora più rapida ed efficace la risposta del sistema regionale di Protezione civile. La nuova struttura di Anpas Emilia-Romagna, realizzata nella sede di via Papini 32 a Bologna con un investimento complessivo di 945mila euro – 565mila euro per l’acquisto dell’immobile e 380mila euro per i lavori di riqualificazione e adeguamento – nasce per concentrare in un unico punto mezzi, attrezzature, materiali e attività formative, mettendoli al servizio sia di Anpas Emilia-Romagna sia dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Situato a circa un chilometro dall’uscita 6 “Corticella” della tangenziale di Bologna, il nuovo polo logistico comprende un capannone di oltre 680 metri quadrati, uffici per circa 96 metri quadrati e un piazzale recintato e videosorvegliato di oltre 1.100 metri quadrati. Una posizione strategica che consentirà di ridurre i tempi di mobilitazione dei mezzi e di raggiungere più rapidamente le aree interessate dalle emergenze. La struttura assolverà a tre funzioni principali. Sarà il punto di riferimento per la formazione dei volontari di Anpas Emilia-Romagna, sostenendo ogni anno le attività rivolte a una rete di oltre 15mila volontarie e volontari; il centro logistico regionale per la gestione di mezzi, attrezzature e materiali di Anpas Emilia-Romagna. Costituirà inoltre una delle basi operative della Colonna mobile regionale e un punto operativo anche per i materiali e mezzi dell’Agenzia, contribuendo a rendere ancora più rapida la mobilitazione del sistema nelle emergenze regionali e nazionali.

-Foto Regione Emilia Romagna-

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