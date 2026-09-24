Proteste per Netanyahu all’Onu, fermata Susan Sarandon

ROMA (ITALPRESS) – Decine di manifestanti, tra cui l’attrice Susan Sarandon, sono stati fermati dal dipartimento di polizia di New York questo pomeriggio, prima del discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riporta la Cnn spiegando che i manifestanti di Jewish Voices for Peace, un’organizzazione per i diritti umani che si batte per i diritti dei palestinesi, si sono riuniti a Midtown Manhattan per chiedere la fine della guerra di Israele e per protestare contro la visita di Netanyahu a New York.

I manifestanti hanno bloccato il traffico scandendo slogan come “fermate le bombe” e “mettete fine alle uccisioni”, mentre sventolavano striscioni con la scritta “fermate l’armamento di Israele”.

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