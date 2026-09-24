WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Super Intelligence” al centro del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca. Il presidente americano ha indicato l’intelligenza artificiale tra i temi di primo piano del confronto con il leader cinese, sottolineando l’importanza di questa tecnologia e della sua evoluzione nel rapporto tra Washington e Pechino.

Trump e Xi hanno parlato questa mattina al termine della cerimonia ufficiale di benvenuto del presidente cinese alla Casa Bianca. Trump ha sottolineato il rapporto personale costruito con Xi e la necessità di mantenere aperto il dialogo tra Washington e Pechino, mentre il presidente cinese ha ribadito la necessità che Stati Uniti e Cina siano “partner piuttosto che rivali”.

Nel suo intervento, Trump ha richiamato anche la dimensione strategica della collaborazione tra i due Paesi nel campo dell’intelligenza artificiale, uno dei settori destinati a incidere maggiormente sull’economia e sulla competizione tecnologica globale. Il presidente americano ha parlato di “Super Intelligence”, evidenziando il peso che lo sviluppo dell’AI avrà nel futuro delle due potenze. Xi ha sottolineato che gli interessi di Cina e Stati Uniti sono profondamente intrecciati e che la cooperazione può portare benefici a entrambe le parti. Il leader cinese ha indicato nella gestione delle differenze e nel mantenimento del dialogo gli elementi necessari per garantire stabilità alla relazione bilaterale.

Le parole dei due presidenti sono arrivate al termine di una cerimonia di benvenuto caratterizzata da un’imponente cornice militare e istituzionale. Xi Jinping, accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, è stato accolto al South Portico da Trump e dalla first lady Melania Trump.

Dopo il saluto ufficiale, le due coppie presidenziali hanno preso parte alla cerimonia di arrivo all’interno della Casa Bianca, nel Grand Foyer, dove sono stati pronunciati gli interventi dei due leader. Fin dalle prime ore del mattino il perimetro della residenza presidenziale è stato interessato da misure di sicurezza rafforzate, con una maggiore presenza di agenti del Secret Service, numerose transenne e modifiche ai consueti percorsi anche per la stampa.

Particolarmente significativa è stata la presenza dei media cinesi, arrivati in gran numero per seguire la visita del presidente Xi. La delegazione della stampa cinese è entrata alla Casa Bianca accompagnata dagli agenti del Secret Service, mentre sul North Lawn i fotografi hanno già predisposto le proprie scale per seguire la possibile uscita del presidente cinese dalla residenza presidenziale al termine della giornata. L’ingresso di Xi alla Casa Bianca è avvenuto proprio dal North Lawn.

Dopo gli interventi dei due presidenti, la cerimonia è proseguita con lo scambio di doni tra le due coppie presidenziali e con la partecipazione di Trump, Melania Trump, Xi Jinping e Peng Liyuan al Silent Drill Platoon.

È quindi prevista la rassegna militare nel Rose Garden, alla quale parteciperanno media pre-accreditati. Il programma della giornata prevede alle 11.30 (ora di Washington) un incontro bilaterale tra Trump e Xi nello Studio Ovale, seguito a mezzogiorno da un incontro allargato alle rispettive delegazioni nella Cabinet Room.

Parallelamente, Melania Trump e Peng Liyuan parteciperanno a una visita culturale allo Smithsonian National Museum of Asian Art. Nel pomeriggio Trump dovrebbe ricevere il briefing di intelligence alle 14 e partecipare alle 15.30 a una riunione politica nello Studio Ovale.

La visita si concluderà in serata con un nuovo saluto tra le due coppie presidenziali al North Portico alle 18.45. Alle 19.55 Trump e Xi pronunceranno un secondo intervento nella East Room, prima della cena di Stato prevista alle 20.10.

– Foto Ipa Agency –

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