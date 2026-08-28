Immigrazione, 23 cittadini egiziani rimpatriati a Il Cairo con volo charter

ROMA (ITALPRESS) - Ventitré cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati al Cairo con un volo charter organizzato dall'Italia nell'ambito delle iniziative europee coordinate dall'Agenzia Frontex. L'operazione congiunta è stata portata a termine con la collaborazione delle autorità della Repubblica Araba d'Egitto. Diciannove dei 23 cittadini egiziani erano trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr): uno a Caltanissetta-Pian del Lago, uno a Gradisca d'Isonzo, 13 a Milano-Corelli, due a Torino-Brunelleschi, uno a Brindisi-Restinco e uno a Palazzo San Gervasio. Altri due sono stati espulsi dalla Questura di Milano, uno dalla Questura di Varese e uno dalla Questura di Messina. col5 Fonte video: Polizia di Stato