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Concordato preventivo biennale, i vantaggi per chi aderisce
NAPOLI (ITALPRESS) - Per i contribuenti soggetti agli ISA è possibile aderire al concordato preventivo biennale per il 2026 e 2027, presentando la domanda entro il 31 ottobre. L’accordo con il Fisco fissa in anticipo il reddito tassabile: una formula vantaggiosa per le imprese che prevedono una forte crescita del giro d’affari. Il punto dell’economista Gianni Lepre. mrc/azn