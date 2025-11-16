Prosegue stretta dei Carabinieri contro i borseggiatori a Roma, 4 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la stretta dei Carabinieri contro i borseggiatori, a Roma. Nelle ultime 48 ore sono state arrestate quattro persone sorprese a rubare portafogli, smartphone e oggetti personali a viaggiatori e turisti nelle aree più frequentate della capitale.



Fermata alla metro Spagna per un controllo, è stata arrestata una 33enne. I militari, impegnati in attività di vigilanza a bordo dei convogli, hanno riconosciuto e fermato una 33enne, cittadina bosniaca, pluripregiudicata, che a seguito di un controllo in banca dati in uso alle forze di polizia è risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso il 3 novembre 2025 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano.

Il provvedimento prevede che la donna debba scontare una pena residua definitiva di 7 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione, oltre a una multa.

Un 28enne peruviano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario, impegnati in un servizio antiborseggio alla fermata Termini della linea A. L’uomo è stato sorpreso mentre sfilava il portafogli dalla tasca di un 37enne italiano in attesa della metro. Bloccato dai militari, sono scattate subito le manette.

Alla fermata Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 25enne cileno, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre portava via con destrezza uno smartphone, una carta di pagamento e un documento d’identità dallo zaino di una turista statunitense 61enne, che non si era accorta di nulla. La refurtiva è stata recuperata e restituita subito alla vittima.

In Piazza dei Cinquecento, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 47enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva appena sottratto una calcolatrice scientifica dallo zaino di un 33enne romano, fermo in attesa dell’autobus. I militari lo hanno bloccato poco dopo, recuperando la refurtiva, poi restituita al proprietario. Per l’uomo è scattato anche un ordine di allontanamento.

