Prosegue lo sciame sismico nel Tirreno meridionale, scossa di magnitudo 4.1 al largo della Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale questa mattina alle ore 6.12 a una profondità di 8.2 km nel Tirreno meridionale, circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, Isole Eolie. L’epicentro è stato localizzato a circa 91 km a nord-est di Bagheria (Palermo) e a circa 95 km a nord-est di Palermo. Lo comunica l’Ingv, precisando che il sisma “si colloca all’interno della sequenza che dal 20 ottobre 2026 sta interessando questa regione del Mar Tirreno Meridionale. Da quel giorno sono stati registrati 306 eventi di cui 2 pari o superiori a magnitudo 5, 6 con magnitudo tra 4 e 5, 34 con magnitudo tra 3 e 4”. L’evento sismico più forte registrato finora si è verificato il 23 ottobre scorso alle 12:19 con magnitudo moment 5.5 e magnitudo locale 5.0 leggermente a Nord-Est del terremoto odierno.

– foto screenshot Ingv –

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