Prosegue il trend positivo del mercato europeo dell’auto

ROMA (ITALPRESS) - Prosegue il trend positivo del mercato europeo delle auto, che registra a ottobre una crescita del 4,9% con 1 milione e 91 mila immatricolazioni rispetto a 1 milione e 41 mila unità dello stesso mese del 2024. Nel periodo gennaio-ottobre il mercato europeo totalizza 11 milioni di immatricolazioni: un incremento dell'1,9% rispetto ai primi dieci mesi del 2024. Nei cinque principali mercati europei emerge una situazione differenziata. La Spagna si distingue per la performance più brillante, con un +15,9% a ottobre. In Germania l’aumento è di 7,8 punti percentuali, segue la Francia con una crescita del 2,9%. In attivo anche il Regno Unito, che mostra un +0,5% a ottobre, mentre l'Italia rappresenta l'unica nota negativa, con una flessione di mezzo punto percentuale. Inoltre è fanalino di coda per la quota di mercato dei veicoli elettrici. L’Unrae per favorire lo sviluppo della mobilità a zero emissioni in Italia in modo stabile, senza un susseguirsi di accelerazioni e frenate, propone una revisione del trattamento fiscale delle auto aziendali, attraverso interventi mirati su detraibilità dell'IVA, deducibilità dei costi e periodo di ammortamento, oltre allo sviluppo diffuso dell'infrastruttura di ricarica elettrica. /gtr