Prosegue il monitoraggio del ciclone “Harry”, verso la fase critica

CAGLIARI (ITALPRESS) – Scatta la due giorni di massima allerta in Sardegna, con un monitoraggio costante e uomini e mezzi pronti a intervenire soprattutto lungo le coste orientali dell’Isola, dove è atteso l’impatto più severo del ciclone “Harry”, indicato dagli esperti come la burrasca più intensa degli ultimi vent’anni. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta valido dalle 21 di ieri, domenica 18 gennaio, fino alle 23.59 di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, a fronte di un marcato peggioramento delle condizioni meteo.

Dalla tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, entrerà in vigore il massimo livello di criticità, con allerta rossa estesa ai settori orientali e meridionali dell’isola. Il codice rosso riguarda in particolare Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura, aree per le quali sono previste piogge molto intense e possibili situazioni di dissesto idrogeologico. Nelle stesse zone resta attivo anche il codice giallo per il rischio idraulico. Una criticità gialla per rischio idrogeologico è stata segnalata anche nelle aree di Montevecchio-Pischinappiu e Logudoro, mentre per il Tirso è stata emessa un’allerta arancione, accompagnata dal giallo per il rischio idraulico. In conseguenza del quadro di rischio, è stata disposta la chiusura di scuole, parchi e cimiteri in larga parte della Sardegna, con particolare attenzione ai Comuni costieri, incluso il capoluogo Cagliari.

Proprio nella Città Metropolitana di Cagliari, l’osservata speciale resta la Statale 195 Sulcitana, nel tratto tra Capoterra e Cagliari, un’arteria strategica ma particolarmente vulnerabile perché corre a ridosso della spiaggia ed è al livello del mare, risultando esposta alle mareggiate. Sul tema è intervenuta Anas, che ha annunciato un controllo continuo della situazione.

“Al fine di garantire la sicurezza della viabilità pendolare e veicolare, Anas è attiva con personale e mezzi nel monitoraggio del tratto costiero della strada statale 195 ‘Sulcitana’, tra Cagliari e Capoterra, fino al termine dell’emergenza in corso”, si legge nella nota. L’ente ha inoltre precisato che “Il monitoraggio delle condizioni di sicurezza, coordinato in sinergia con prefettura e protezione civile, prevede la chiusura al traffico del tratto interessato per il tempo strettamente necessario, qualora le onde dovessero superare il livello di allerta”. I primi effetti del maltempo si sono già manifestati nel Sulcis, dove le piogge abbondanti della notte hanno causato allagamenti in alcune cantine. Al momento, riferiscono le autorità, la situazione resta sotto controllo nel resto delle aree interessate, mentre prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e vigilanza.

