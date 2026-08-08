Prosegue eruzione Etna con cenere vulcanica, Sac “sospese le operazioni di volo a Catania”

CATANIA (ITALPRESS) – Continua l’attività eruttiva dell’Etna con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, alle ore 9:30 UTC circa si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove, a quota 2550 m, in prossimità di M.te Rittmann. Sono in corso rilievi di terreno da parte di personale INGV i cui esiti verranno comunicati appena possibile. Dal punto di vista sismico nelle ultime 24 ore il tremore ha mostrato un graduale lieve decremento dell’ampiezza restando nella fascia dei valori alti. Le localizzazioni del tremore restano confinate in prossimità del cratere Voragine ad una quota di circa 3000 metri s.l.m.. Nello stesso periodo l’attività infrasonica è stata media sia per numero che per ampiezza degli eventi; le localizzazioni risultano in corrispondenza del cratere Voragine. Le reti di monitoraggio GNSS e Clinometrica non mostrano variazioni significative. Le stazioni sommitali della rete clinometrica continuano a misurare la variazione di trend iniziata il 6 Agosto e già segnalata nei comunicati precedenti.

AEROPORTO DI CATANIA, SOSPESI I VOLI

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, “è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). La stabilità dei venti determina il mantenimento delle attuali restrizioni in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania fino a cessate esigenze. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– Foto: Ipa Agency –

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