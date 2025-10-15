ROMA (ITALPRESS) – Il ROS, nell’ambito di indagini della Procura

di Roma, ha eseguito, una misura cautelare nei confronti di un

trentunenne tunisino con l’accusa di istigazione a delinquere

aggravato dell’apologia del terrorismo e dell’uso di strumenti

informatici o telematici.

L’indagine trae origine dagli approfondimenti investigativi

sviluppati dal ROS nell’ambito di un’attività di web patrolling

che ha portato all’individuazione di un account social della

piattaforma Tik Tok dai marcati contenuti jihadisti: locandine e

nasheed jihadisti diffusi dagli organi mediatici

dell’organizzazione terroristica denominata Stato Islamico (SI),

video e immagini celebrativi dei combattenti di SI, del martirio e di mujaheddin caduti in battaglia, discorsi di predicatori

takfiristi-jihadisti.

L’utilizzatore è stato identificato nel trentunenne tunisino

indagato, risultato particolarmente attivo nella pubblicazione e

diffusione di materiale audio-video di natura jihadista.

Dallo sviluppo delle attività tecniche è inoltre emerso che

l’indagato: mostra un profilo ideologico/religioso fondamentalista

ed è implicato in un processo di radicalizzazione in chiave

islamista; conduce una vita solitaria, riducendo all’essenziale le sue relazioni sociali; versa in difficoltà economiche, pur avendo una regolare attività lavorativa; mantiene una condotta prudente e riservata nelle comunicazioni; pubblica e diffonde sulle piattaforme social materiale di marcata ispirazione jihadista e dal chiaro contenuto apologetico, palesando vicinanza

all’organizzazione SI e celebrando il martirio.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).