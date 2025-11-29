Programmazione europea, Falcomatà “Ue non cambi modalità trasferimento risorse”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "Come ANCI, come sindaci delle 14 città metropolitane abbiamo sollevato una preoccupazione importante: l'idea dell'Unione Europea di cambiare le modalità di trasferimento delle risorse nella prossima programmazione europea, non ragionando più direttamente con le regioni e con le città metropolitane ma soltanto con lo Stato centrale, con il governo centrale. Questo, di fatto taglierebbe fuori sia le città metropolitane che le regioni dalla loro programmazione". Lo ha detto il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine della due giorni "Connessioni Mediterranee - Nuovo bilancio europeo, porti, ponte e politiche per il Sud. xd6/abr/gtr