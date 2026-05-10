Inflazione, Cipollone (Bce) “Già molto alzate aspettative a breve termine”

ROMA (ITALPRESS) - "Le aspettative di inflazione a breve termine si sono già molto alzate, soprattutto quelle dei consumatori, un po' meno quelle degli analisti professionali. Quindi, diciamo, le aspettative si calcolano a diversi punti nel tempo, a un anno, a tre anni, a cinque anni. Quelle che per noi sono molto importanti sono quelle di medio termine. Mentre quelle a un anno si sono molto alzate, quelle dai tre ai cinque anni sono rimaste ancorate. Ovviamente, se questo stato di incertezza dovesse permanere è possibile vedere un elemento, un qualche incremento anche su quelle a medio termine". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, intervistato da Roberto Sommella nel corso del Ventotene Europa Festival. mgg/mca1 (Fonte video: La Nuova Europa)