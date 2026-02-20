Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi

260211 Dorothea Wierer of Italy competes in women's biathlon 15 km individual during day 5 of the 2026 Winter Olympics on February 11, 2026 in Anterselva. Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / JM0789 skidskytte biathlon skiskyting olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 5 bbeng individual 15 km dam women kvinner (Photo by MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA)

MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara sabato 21 febbraio:

10:00 – 11:00 Freestyle Ski Cross U – Qualificazioni Livigno Snow Park
Simone DEROMEDIS-Federico TOMASONI-Edoardo ZORZI-Dominik ZUECH

10:00 – 11:00 Bob Bob a 4 U – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER-Lorenzo BILOTTI-Eric FANTAZZINI-Robert Gino MIRCEA

11:00 – 13:55 Sci di fondo 50 km Mass Start TC U Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Elia BARP-Simone DAPRÀ-Federico PELLEGRINO

11:57 – 13:00 Bob Bob a 4 U – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER-Lorenzo BILOTTI-Eric FANTAZZINI-Robert Gino MIRCEA

12:00 – 12:30 Freestyle Ski Cross U – Ottavi di finale Livigno Snow Park Simone
DEROMEDIS-Federico TOMASONI-Edoardo ZORZI-Dominik ZUECH

12:30 – 12:50 Freestyle Ski Cross U – Quarti di finale Livigno Snow Park

12:54 – 13:05 Freestyle Ski Cross U – Semifinali Livigno Snow Park

13:10 – 13:35 Freestyle Ski Cross U – Finale Livigno Snow Park

13:30 – 14:30 Sci Alpinismo Staffetta Mista – Finali Stelvio Ski Centre
Michele BOSCACCI-Alba DE SILVESTRO

14:15 – 15:10 Biathlon Mass Start D Anterselva Biathlon Arena
Lisa VITTOZZI-Dorothea WIERER

15:00 – 15:40 Pattinaggio di velocità Mass Start U – Semifinali Milano Ice Park
Daniele DI STEFANO-Andrea GIOVANNINI

15:50 – 16:30 Pattinaggio di velocità Mass Start D – Semifinali Milano Ice Park
Francesca LOLLOBRIGIDA

16:40 – 17:00 Pattinaggio di velocità Mass Start U – Finale Milano Ice Park

17:15 – 17:45 Pattinaggio di velocità Mass Start D – Finale Milano Ice Park

19:00 – 20:00 Bob Bob a 2 D – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Anna COSTELLA-Simona DE SILVESTRO-Alessia GATTI

21:05 – 22:20 Bob Bob a 2 D – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Giada ANDREUTTI-Anna COSTELLA-Simona DE SILVESTRO-Alessia GATTI

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE