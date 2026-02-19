MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara di giovedì 19 febbraio:
09:05 – 12:05 Curling Fase a gironi U: Italia-Svizzera Cortina Curling Olympic Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto PIMPINI- Joel Thierry RETORNAZ
09:50 – 10:20 Sci Alpinismo Sprint D – Batterie Stelvio Ski Centre
Alba DE SILVESTRO-Giulia MURADA
10:30 – 11:00 Sci Alpinismo Sprint U – Batterie Stelvio Ski Centre
Michele BOSCACCI
12:55 – 13:20 Sci Alpinismo Sprint D – Semifinali Stelvio Ski Centre
13:25 – 13:50 Sci Alpinismo Sprint U – Semifinali Stelvio Ski Centre
13:55 – 14:10 Sci Alpinismo Sprint D – Finale Stelvio Ski Centre
14:00 – 14:55 Combinata nordica Team Sprint 2×7.5 km Tesero Cross-Country Skiing
Stadium Samuel COSTA-Aaron KOSTNER
14:05 – 17:05 Curling Fase a gironi D: Italia-Gran Bretagna Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
14:15 – 14:35 Sci Alpinismo Sprint U – Finale Stelvio Ski Centre
16:30 – 18:05 Pattinaggio di velocità 1500 m U Milano Ice Park
Daniele DI STEFANO
19:00 – 23:10 Pattinaggio di figura Libero Singolo D Milano Ice Skating Arena
Lara Naki GUTMANN
19:05 – 22:05 Curling Semifinali U Cortina Curling Olympic Stadium
