Programma di Sviluppo Rurale, Piana inaugura nuovi interventi in Val Bormida

SAVONA (ITALPRESS) – Giornata di inaugurazioni oggi in Val Bormida per il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, che ha preso parte a due momenti di grande valore per il territorio, realizzati grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Questa mattina presso la località Chiesa del Comune di Bormida, Piana ha inaugurato il nuovo ponte sul Rio Pisciarella. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 572 mila euro, ha previsto l’eliminazione del guado sommergibile e la realizzazione di un ponte in cemento armato ad unica campata. “Si tratta – ha dichiarato Piana – di un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la continuità della viabilità. Con interventi mirati come questo garantiamo infrastrutture più sicure, resilienti e rispettose dell’ambiente”.

Sempre questa mattina, presso il Lago Romana, si è svolta l’inaugurazione del “Sentiero Tre Laghi Tre Abeti”, itinerario escursionistico che unisce i tre laghi di Osiglia, Biestro e Romana con la storica località dei “Tre Abeti” a Ronco di Maglio. Un percorso che attraversa ventiquattro comuni della Val Bormida e della Val d’Erro, fino al Piemonte, realizzato con un finanziamento di 58 mila euro.

“Questo sentiero – ha sottolineato Piana – rappresenta una grande opportunità per la Val Bormida e per tutta la Liguria: promuove il fare attività all’aria aperta, il cosiddetto outdoor, uno dei settori più in crescita della nostra regione, valorizza i paesaggi, sostiene l’economia locale e crea nuove sinergie con le aree limitrofe, in particolare con il Piemonte e il Finalese”. Presenti tra gli altri anche l’Assessore regionale Paolo Ripamonti e il sindaco di Bormida, Daniele Galliano che ha dichiarato: “Oggi mettiamo due tasselli importanti nell’ottica di una strategia più ampia che punta a rendere la Val Bormida sempre più attrattiva e capace di valorizzare ogni angolo del suo territorio”.

– Foto Regione Liguria –

(ITALPRESS).