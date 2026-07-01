Progetto “Spiagge Sicure”, dal Ministero dell’Interno 1,5 milioni per 60 Comuni costieri

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Interno ha avviato l’edizione 2026 del progetto “Spiagge Sicure”, destinando complessivamente 1,5 milioni di euro a sostegno delle attività di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località balneari italiane. Il finanziamento riguarda 60 Comuni costieri individuati sulla base delle presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive e di specifici criteri previsti dalla normativa vigente.

Ogni Comune beneficiario potrà ottenere un contributo pari a 25.000 euro per realizzare interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana durante la stagione estiva. Le risorse potranno essere utilizzate per l’assunzione di personale di Polizia Locale a tempo determinato, per il lavoro straordinario degli agenti, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti contro il fenomeno della contraffazione.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Fondo per la sicurezza urbana e punta a sostenere i Comuni maggiormente esposti ai fenomeni di commercio abusivo durante i mesi estivi, contribuendo alla tutela della legalità, dei consumatori e delle attività economiche regolari. I Comuni dovranno presentare alla Prefettura competente una domanda corredata da un progetto dettagliato, indicando le misure da adottare, il personale e i mezzi impiegati, le aree interessate e i costi previsti. I progetti dovranno concludersi entro il 15 ottobre 2026.

– Foto Ipa Agency –

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