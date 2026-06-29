Polizia e Fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza di genere, firmato protocollo d’intesa

ROMA (ITALPRESS) – È stato sottoscritto, presso gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma, un protocollo d’intesa tra il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e il Presidente di Fondazione Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, con l’obiettivo di promuovere efficacemente la cultura del rispetto e della parità di genere, nonché di rafforzare le attività di formazione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza.

Presenti alla sottoscrizione del protocollo il Direttore della Direzione Centrale Anticrimine, Prefetto Alessandro Giuliano e il Prefetto Maria Luisa Pellizzari, attuale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cecchettin. L’accordo prevede la realizzazione congiunta di iniziative divulgative – tra cui convegni, conferenze e seminari – e percorsi didattici e formativi, come corsi e workshop, nelle aree di interesse comune. Particolare attenzione sarà dedicata alla condivisione di esperienze e allo scambio di buone pratiche, attraverso progetti sviluppati in collaborazione e con il coinvolgimento delle Forze di polizia, sia a livello locale che nazionale.

La sinergia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione consentirà di mettere a disposizione competenze specialistiche e strumenti operativi per lo studio del fenomeno e per la costruzione di percorsi formativi rivolti alla comunità civile, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

In tale ambito, sarà dato rilievo all’approfondimento delle dinamiche della violenza basata sul genere e agli strumenti di tutela delle vittime, incluse le misure di prevenzione adottate dal Questore e i dispositivi di pronto intervento della Polizia di Stato. Sono inoltre previsti specifici programmi formativi destinati agli operatori di Polizia maggiormente coinvolti nella gestione, prevenzione e presa in carico dei casi di violenza di genere, come il personale della Polizia ferroviaria, delle Squadre Mobili, dei Commissariati e delle altre Specialità.

Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione con la Fondazione Cecchettin, sottolineando che la Polizia di Stato dedica una particolare attenzione alla realizzazione di iniziative di informazione rivolte alle nuove generazioni per prevenire la violenza di genere. “Per contrastare fenomeni così complessi e persistenti è fondamentale il dialogo con i giovani. Sono un esempio virtuoso le Giornate della Legalità organizzate dalla Polizia di Stato, che prevedono incontri nei teatri delle nostre città per offrire momenti di riflessione con i giovani su valori, sentimenti e regole,” ha dichiarato il Prefetto Pisani. “Il contrasto alla violenza di genere non può essere affrontato come un’emergenza, ma richiede un impegno strutturale, continuativo e condiviso, a tutti i livelli, tra istituzioni, società civile e terzo settore” ha affermato Gino Cecchettin.

“In questo senso, il Protocollo con la Polizia di Stato segna un passaggio di grande rilievo, perché mette in connessione la dimensione culturale e formativa con l’esperienza operativa di chi, ogni giorno, è chiamato a proteggere e intervenire. Vogliamo contribuire, insieme alle Forze dell’ordine, a rafforzare gli strumenti di lettura del fenomeno, per incidere sulla prevenzione, sulla tutela delle vittime e sulla capacità di riconoscere e gestire tempestivamente le situazioni di rischio. È da questa integrazione tra sapere e azione che può nascere un cambiamento concreto e duraturo”.

“Accolgo con grande soddisfazione la sottoscrizione di questo Protocollo d’Intesa tra la Polizia di Stato e Fondazione Giulia Cecchettin. Per me rappresenta una collaborazione particolarmente significativa, perché dà continuità a un impegno che ha caratterizzato oltre quarant’anni della mia vita professionale come dirigente della Polizia di Stato. Ho avuto modo di constatare da vicino quanto l’Istituzione sia attenta ai temi della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e quanto sia fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della parità. Sono certa che questa sinergia potrà portare benefici reciproci e contribuire in modo significativo alla diffusione di una maggiore consapevolezza su questi temi”, ha dichiarato Maria Luisa Pellizzari.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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