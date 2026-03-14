Progetto ‘Comuni Plastic Free’, Aurigemma “Quella della sostenibilità è una sfida che si vince sui territori”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato alla cerimonia celebrativa della quinta edizione del progetto “Comuni Plastic Free”, l’iniziativa nazionale dedicata al riconoscimento delle amministrazioni locali che si sono distinte per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Il progetto, che negli ultimi cinque anni ha creato una rete virtuosa coinvolgendo centinaia di Comuni in tutta Italia, rappresenta un punto di riferimento per la promozione di politiche attive contro l’abbandono dei rifiuti e per la sensibilizzazione dei cittadini verso una gestione ecosostenibile del territorio.

“Partecipare a questa quinta edizione è un segnale di forte vicinanza del Consiglio Regionale a tutti quei Sindaci e amministratori che, con coraggio e lungimiranza, hanno messo la tutela ambientale al centro della loro agenda politica”, ha dichiarato Aurigemma. “Il Lazio è orgoglioso di sostenere un percorso che trasforma la sensibilità ecologica in azioni concrete: dalla riduzione della plastica monouso alla bonifica delle aree degradate. Non c’è futuro senza una gestione sostenibile delle nostre risorse e questo premio dimostra che la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini è la chiave per vincere la sfida climatica”, ha aggiunto.

– Foto ufficio stampa Presidente del Consiglio Regionale del Lazio –

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