RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Progetto CMR, società di progettazione integrata che fa capo alla Holding Progetto CMR International, è tra i protagonisti di Cityscape Global Riyadh in Arabia Saudita: l’edizione 2025 al Riyadh Exhibition & Convention Centre è palcoscenico per “Future of Urban Living”, a partire dalle opportunità generate da Saudi Vision 2030 e dalle innovazioni che stanno ridefinendo il panorama del real estate a livello globale. In questo momento in cui l’Arabia Saudita ha ottenuto l’assegnazione di competizioni sportive di rilievo globale – la Coppa d’Asia AFC2027, il torneo continentale più importante per le nazionali di calcio maschile asiatiche; i Giochi Asiatici Invernali nel 2029; e, per la prima volta in assoluto nel Paese, la Coppa del Mondo FIFA2034 – Riyadh diventa catalizzatore e crocevia di saperi ed esperienze internazionali. L’architetto Massimo Roj, co-founder e CEO di Progetto CMR, è tra i protagonisti della kermesse di interventi e talk curata da InsideSaudi all’interno del Diriyah Company Vision Theater, dove i più importanti player della scena internazionale dello sviluppo e della progettazione si alterneranno sul palco.

Roj, intervistato da InsideSaudi nell’ambito dei talk “Masterplanning as heritage” porta la sua visione di architettura, business e sport: gli stadi di calcio, le grandi “cattedrali laiche” di questo millennio, dove si esprimono passione, emozioni, gioia e delusioni. Luoghi altamente emotivi che, grazie al mix funzionale, possono essere driver per un nuovo sviluppo urbano. Nel secondo panel “Opportunities, partnerships and localisation” il pensiero dell’architetto Roj è a confronto con altri esperti su collaborazione internazionale, sviluppo locale e nuove opportunità: l’occasione rientra nelle attività di sviluppo della Società, con l’auspicio di poter valorizzare come progettisti le potenzialità che il mercato Saudita sta esprimendo.

