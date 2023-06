CAGLIARI (ITALPRESS) – “Nessun ostacolo alla firma del protocollo tra Regione e Infn. Laddove vi è un investimento, specie se riguarda l’alta tecnologia, è forte la nostra volontà di preservare i posti di lavoro e lo sviluppo. Creare le condizioni affinchè si investa in asset strategici come quello scientifico e della ricerca, come è nei fatti il progetto Aria nelle miniere della Carbosulcis, ha alla base la volontà di mantenere i livelli occupazionali e, anzi, offrire nuove opportunità di lavoro facendo fare quel balzo in avanti che le aree dismesse o problematiche e i territori più fragili meritano. Intendo dunque rassicurare i lavoratori e i sindacati, che lanciano un allarme di carattere occupazionale all’indomani del successo relativo alla distillazione del primo prodotto, che conferma come la nostra Isola sia il luogo ideale per investimenti in alta tecnologia e ricerca”. Così il Presidente della Regione, Christian Solinas.

“I fondi per tutelare la forza occupazionale esistono e sono stati stanziati, e garantiscono la possibilità di armonizzare i nostri obiettivi verso una riconversione globale che garantisca un futuro di sviluppo e piena occupazione per gli impianti. Nessun lavoratore è quindi in pericolo, ma è anzi al centro della nostra attenzione”.

