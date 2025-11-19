I progetti turistici di San Marino all’Università di Urbino, lezione di Pedini Amati

URBINO (ITALPRESS) – Si è tenuto questa mattina all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, presso l’Aula Magna del Collegio Raffaello, il seminario di alto profilo del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati sulle politiche adottate dal Titano in materia di turismo, elevando l’approccio sammarinese a caso di studio nell’ambito della formazione universitaria. Lo riferisce un comunicato della Segreteria di Stato per il turismo di San Marino.

Il Segretario Pedini Amati ha illustrato i principi cardine che guidano la strategia del Paese in un intervento intitolato: “Turismo sostenibile e competitività territoriale: il successo di San Marino e il progetto ‘The Lovely Place'”. Il seminario è stato organizzato nell’ambito dei corsi di Economia e gestione delle imprese turistiche, Marketing e comunicazione del turismo culturale e Destination management. L’iniziativa è stata introdotta dai saluti istituzionali del Prorettore Vicario, Professor Vieri Fusi.

– foto ufficio stampa del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino –

