Canale Fossetta, conclusi i lavori di consolidamento delle sponde. Venturini: “Intervento da 1,2 milioni di euro”

VENEZIA (ITALPRESS) – Si sono conclusi i lavori di consolidamento delle sponde lungo l’argine nord-ovest del Canale Fossetta, nei territori di Quarto d’Altino, Meolo e Musile di Piave. L’intervento, finanziato con 1,2 milioni di euro, è stato completato il 16 luglio ed è ora in corso la predisposizione del certificato di regolare esecuzione. I lavori hanno interessato circa un chilometro di sponde, con la ricostruzione e il consolidamento dei tratti colpiti da fenomeni franosi.

Alla base sono stati posizionati pali di sostegno, mentre le parti danneggiate sono state ricostruite con pietre e terra, anche attraverso l’impiego di materiali per il contenimento del terreno. In un altro tratto è stata installata una barriera metallica lunga circa 25 metri per contrastare un’infiltrazione d’acqua nell’argine destro.

“Sono stati ricostruiti e consolidati tratti di sponda interessati da fenomeni franosi, per prevenire nuovi smottamenti e tutelare la funzionalità del canale”, sottolinea l‘assessore regionale all’Ambiente e alla Difesa del suolo Elisa Venturini. “Si tratta di un intervento concreto su criticità che richiedevano una sistemazione strutturale”.

Sul versante sud-est del Fossetta si è concluso l’8 luglio anche un distinto intervento, finanziato con 800 mila euro a favore del Consorzio di bonifica Veneto Orientale. “Con la sistemazione delle sponde potrà ora riprendere il procedimento per trasferire la gestione del canale, in regime di delegazione amministrativa, ai consorzi di bonifica competenti”, conclude Venturini.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).