Processo per droga, scoperto un collegamento tra Malta e la Sicilia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Omar Bah, gambiano di 40 anni residente a Sliema, è comparso davanti al tribunale penale con l’accusa di possesso di cannabis e possesso ai fini di spaccio. Il caso nasce da un’operazione di polizia svolta il 12 e 13 dicembre 2014 dopo l’intercettazione di una spedizione di droga collegata alla Sicilia.

L’indagine è iniziata quando Sampson Twene, ghanese di 20 anni residente in Sicilia, è arrivato a Malta su un catamarano proveniente da Pozzallo. La polizia ha trovato circa un chilo di resina di cannabis nel suo bagaglio. Twene è stato accusato di importazione della droga e detenzione ai fini di distribuzione. Le verifiche successive hanno portato gli investigatori a Bah, arrestato il giorno seguente a Sliema dopo un’operazione di sorveglianza. Twene ha collaborato con gli agenti in una consegna controllata nei pressi della Fortizza, consegnando la cannabis a Bah in cambio di 500 euro. Le analisi forensi hanno confermato che la droga pesava 801 grammi con una purezza del 7,2 per cento e un valore stimato di poco superiore ai 25 mila euro. Bah si è dichiarato non colpevole sostenendo di avere solo una piccola quantità per uso personale. Twene ha ammesso il proprio coinvolgimento ed è stato condannato nel marzo 2016 a cinque anni di reclusione, a una multa di 12 mila euro e alla successiva espulsione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).