Procaccini “Non tutto il Parlamento Europeo sostiene Israele”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Sosteniamo Israele, esprimiamo solidarietà nei confronti di tutte le vittime provocate dal brutale attacco di Hamas. Israele va sostenuta nella sua battaglia per la sua esistenza. Purtroppo non tutti nel Parlamento Europeo la pensano come noi, ma questo ci convince ancora di più di essere dalla parte giusta della storia". Lo dice l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini. xf4/sat/gsl