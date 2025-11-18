MILANO (ITALPRESS) – È in corso un disservizio su internet, a causa di problemi di Cloudflare, piattaforma di servizi web che accelera e protegge siti e applicazioni. Il problema è stato riconosciuto alle ore 12:17 italiane, ma è solo dalle 12:48 che la situazione è diventata critica. “Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti e sta indagando al riguardo. Ulteriori dettagli saranno forniti non appena saranno disponibili maggiori informazioni” comunica l’azienda. Tra i siti che vengono impattati da questo problema anche X, il social network di Elon Musk e Spotify.

