NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Primo trofeo in Usa per Leo Messi. La sua Inter Miami si è aggiuficata la Leagues Cup, trofeo che consente di accedere alla Champions League della Concacaf,

superando in finale il Nashville per 10-9 dopo i calci di rigore. Il match si era concluso 1-1. Messi si è confermato ancora una volta il valore aggiunto: è stato lui a portare in vantaggio i suoi al 24′ del primo tempo con un gran gol all’incrocio dei pali. Nella ripresa al 12′ il pareggio di Fabrice Picault. Anche nei tiri dal dischetto Messi ha fatto centro e la sfida è stata decisa dalla parata del portiere Drake Callender che ha neutralizzato il tiro del suo collega Pannico.

Messi ha quindi ha avuto la meglio sul Nashville, ovvero il club di cui è coproprietario la stella dell’Nba Giannis Antetokounmpo.

