Primo Piano Europa – Puntata del 30 ottobre 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Nell'ottava puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino intervista gli eurodeputati del Partito Democratico e della Lega Pierfrancesco Maran e Isabella Tovaglieri, e Mauro Bordin, presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e componente del Comitato Europeo delle Regioni. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sulla guerra in Ucraina. sat/gsl