Primo incontro ufficiale tra l’Ambasciatore Marrapodi e la Presidente dell’Assemblea Generale dell’Onu Baerbock

Il Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, ambasciatore Giorgio Marrapodi, ha avuto un primo incontro ufficiale con la Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Annalena Baerbock.

Marrapodi si è congratulato con Baerbock per il dinamismo della sua presidenza ed ha manifestato la continua disponibilità dell’Italia a contribuire al processo di miglioramento dei meccanismi di funzionamento del sistema delle Nazioni Unite anche nell’ambito della UN80 Initiative. Felicitandosi con il nostro Paese per l’adozione della risoluzione sulla Tregua Olimpica proposta dall’Italia ed adottata per consenso con 165 co-sponsorizzazioni dall’Assemblea Generale il 19 novembre 2025, la Presidente Baerbock ha confermato la sua partecipazione alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio prossimo allo Stadio San Siro di Milano.

L’Ambasciatore Marrapodi in precedenza aveva partecipato alla riunione convocata al Palazzo di Vetro proprio dalla Baerbock per dare lettura dell’appello ufficiale dell’ONU a far cessare i conflitti in ossequio alla tradizione della Tregua olimpica, che ha inizio oggi 30 gennaio. Nel suo discorso all’ONU, la Presidente dell’Assemblea Generale ha, tra l’altro, voluto sottolineare che i Giochi di Milano-Cortina 2026 si configureranno come le Olimpiadi invernali con la più alta partecipazione femminile mai registrata.

