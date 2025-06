Primo allenamento collegiale in vista del Mondiale per il fioretto azzurro

CHIANCIANO TERME (ITALPRESS) – Tre ori e due bronzi europei da cui ripartire, subito, con l’obiettivo iridato. Nemmeno il tempo di festeggiare i successi continentali di Genova 2025 che il fioretto azzurro è già pronto a riprendere la preparazione in vista del Campionato del Mondo di Tbilisi. Sarà Chianciano Terme, consolidato e apprezzato quartier generale della Nazionale guidata dal CT Simone Vanni, a ospitare da lunedì 23 e fino al 27 giugno il primo allenamento collegiale pre-Mondiale.

Sono 24 gli atleti convocati per il ritiro in Toscana: il gruppo, equamente diviso tra uomini e donne, lavorerà per cinque giorni sulle pedane del PalaMontepaschi. Le fiorettiste impegnate saranno Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi. Il plotone maschile, invece, sarà composto dal neo campione europeo individuale Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli.

Con il Commissario tecnico Vanni guideranno l’allenamento i maestri Fabio Galli, Maria Elena Proietti, Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Luca Simoncelli e Marco Vannini, supportati dai preparatori atletici Luca Bonaguidi e Michele Mariotti, dal medico Piero Franco, dai fisioterapisti Sara Primavera e Fabrizio Scopece, e dagli armieri Alessandro Burchielli e Riccardo Masini. Importante, ancora una volta, il contributo del Comune di Chianciano Terme, che ha concesso il Patrocinio all’iniziativa, rinnovando il suo sostegno alla Federazione Italiana Scherma e in particolare al fioretto, in un percorso di collaborazione che ha reso la città termale un punto di riferimento per la Nazionale azzurra.

“Siamo reduci da un Europeo ricco di soddisfazioni: abbiamo vinto tre titoli su quattro e dimostrato nelle gare a squadre la nostra forza – ha detto il CT Vanni -. Ora però è già tempo di guardare al Mondiale e di prepararci al meglio. Fa piacere iniziare questo percorso da Chianciano Terme, una location ideale in cui svolgeremo un allenamento collegiale molto importante nella marcia d’avvicinamento che ci condurrà al Mondiale di Tbilisi”.

