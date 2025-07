Prime partenze azzurre per Tbilisi, da martedì l’Italscherma in pedana

ROMA (ITALPRESS) – È cominciata oggi con le prime partenze verso la Georgia la missione della scherma azzurra che dal 22 al 30 luglio sarà impegnata nei Mondiali di Tbilisi 2025. I primi a volare verso la sede della kermesse iridata, insieme ai componenti dello staff, sono stati fiorettisti e spadiste, a cui sarà affidata l’apertura di un Mondiale dal programma “nuovo”, rimodulato rispetto al passato, che vedrà complessivamente 26 atleti italiani in pedana guidati dal capo delegazione Daniele Garozzo, al fianco del presidente federale Luigi Mazzone.

L’avventura dell’Italia, reduce dalle 13 medaglie vinte agli Europei di Genova un mese fa, scatterà martedì 22 luglio. La prima giornata sarà dedicata soltanto alle fasi preliminari delle gare individuali di fioretto maschile, in cui tutti i quattro azzurri selezionati dal ct Simone Vanni sono già qualificati al tabellone principale per diritto di ranking, e di spada femminile, specialità che vedrà invece salire in pedana – a caccia del pass per il giorno seguente – soltanto Rossella Fiamingo, unica del quartetto scelto dal commissario tecnico Dario Chiadò sulla soglia delle “top 16” nel seeding.

Mercoledì 23 si assegneranno dunque i primi due titoli individuali con in pedana i fiorettisti Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, e le spadiste Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e appunto Rossella Fiamingo, che è però prima chiamata a qualificarsi. Non ci saranno medaglie in palio giovedì 24, giornata di fasi preliminari per le prove individuali di fioretto femminile, con le quattro italiane esentate perché tutte tra le migliori 16 al mondo, e di sciabola maschile, specialità in cui, tra gli uomini del ct Andrea Terenzio, tireranno sin dai gironi Matteo Neri e Pietro Torre.

Da lì in avanti, ecco i cinque giorni più intensi del Mondiale georgiano. Venerdì 25 spazio ai tabelloni principali, e dunque caccia ai podi individuali, per le fiorettiste Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, e per gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre (gli ultimi due – come detto – legati alle qualificazioni del giorno precedente). Nella stessa giornata inizieranno anche i tabelloni preliminari delle prime due gare a squadre.

L’Italia del fioretto maschile si schiererà con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini; il quartetto della spada femminile sarà invece composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk. Altra super giornata sarà sabato 26. Qui saranno in palio i primi titoli a squadre: impegnati, appunto, i team dei fiorettisti e delle spadiste.

Sono in programma, inoltre, i preliminari delle ultime due prove individuali con sette italiani in pedana (gli altri sono già ammessi per diritto di ranking). Nella spada maschile andranno a caccia del pass per il giorno seguente Matteo Galassi e Valerio Cuomo. Stesso obiettivo nella sciabola femminile per tre atlete del Commissario tecnico Andrea Aquili: Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale.

Domenica 27 i tabelloni principali di queste ultime due competizioni individuali: gli spadisti azzurri saranno Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, e – se avranno superato lo scoglio del giorno precedente – Matteo Galassi e Valerio Cuomo; discorso simile per le sciabolatrici con Michela Battiston certa di esserci, essendo tra le “top 16” al mondo, e che attende le compagne Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale chiamate 24 ore prima a partire dai gironi.

Gli assalti domenicali vedranno in scena anche le squadre di sciabola maschile e fioretto femminile per i turni preliminari. Cominceranno dunque il proprio cammino la formazione degli sciabolatori composta da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, e il team del fioretto femminile, in pedana con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi. Esaurito il programma delle sei prove individuali, meno “traffico” nella venue iridata è previsto negli ultimi tre giorni della kermesse, tutti dedicati alle prove a squadre.

Lunedì 28 luglio in palio le medaglie a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. Le due giornate conclusive saranno dedicate alle specialità della spada maschile e della sciabola femminile.Dunque, martedì 29 i primi assalti per la squadra degli spadisti, con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino, e per il quartetto delle sciabolatrici formato da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale. Poi, mercoledì 30, con la disputa degli incontri dagli ottavi e sino alle finali di queste ultime due competizioni, scorreranno i titoli di coda sul Mondiale 2025.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS)