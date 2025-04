ROMA (ITALPRESS) – E’ previsto a Ciampino per questo pomeriggio l’atterraggio dell’aereo che porta Re Carlo e la Regina Camilla in Italia per la prima volta dopo l’incoronazione. La visita durerà in tutto 4 giorni, fino al 10 aprile, e vedrà due tappe principali, Roma e Ravenna. E’ stato cancellato l’appuntamento in Vaticano, come già annunciato in precedenza, a causa delle condizioni di salute di Papa Francesco. In una nota Buckingam Palace aveva precisato che la decisione era stata presa “di comune accordo” per consentire al Pontefice di rispettare il periodo di convalescenza raccomandato dai medici.

La visita di Carlo e Camilla assume un doppio significato per la coppia reale, perché oltre ad essere la prima in Italia da sovrani cadrà anche in concomitanza con l’anniversario del loro matrimonio, il 9 aprile. A festeggiare il loro arrivo a Roma ci saranno, nei cieli della capitale, anche le Frecce Tricolori e le britanniche Red Arrows. La giornata dell’8 aprile vede il primo incontro istituzionale, ovvero quello con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dopo la tappa al Quirinale sarà la volta di Piazza Venezia, dove i sovrani deporranno una corona di fiori presso la tomba del Milite ignoto all’Altare della Patria. Sempre domani, nel pomeriggio, i sovrani visiteranno il Colosseo e a seguire avranno un incontro con la comunità britannica in Italia a Villa Wolkosnky, residenza dell’ambasciatore del Regno Unito a Roma.

Mercoledì 9 aprile è in agenda il secondo importante appuntamento istituzionale, quello tra Carlo e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’incontro si terrà nella cornice di Villa Pamphilj. In tarda mattinata Carlo farà visita all’ex Mattatoio mentre Camilla farà visita a una scuola. Secondo l’emittente britannica “Sky News”, “tra i momenti salienti” della visita c’è il discorso che Carlo pronuncerà al Parlamento italiano a Camere riunite, nel pomeriggio di mercoledì. Sarà “il primo monarca britannico a farlo”, come sottolinea l’emittente di Londra. In serata Carlo e Camilla sono invitati invece alla loro prima cena di Stato al Quirinale. Il tour italiano proseguirà giovedì 10 aprile a Ravenna, con la visita alla Tomba di Dante e alle chiese di San Vitale e Galla Placidia. I sovrani parteciperanno infine al Festival dell’Emilia Romagna prima del rientro a Londra, nel pomeriggio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).