VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono felice e orgoglioso di poter premiare oggi sei artisti, con i quali mi complimento, che hanno vinto la prima edizione di questo Premio fortemente voluto e sostenuto dalla Regione del Veneto e incentrato sull’Arte Contemporanea e sulle opere che, per mezzo di essa, raccontano il territorio veneto. Ringrazio la Commissione selezionatrice che ha fatto un ottimo lavoro individuando chi ha sperimentato nuove tecniche e concetti artistici innovativi, con opere che si sono distinte per la loro qualità creativa ed espressiva e originalità”. Con queste parole, l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari, ha annunciato e premiato oggi a Palazzo Balbi a Venezia i sei artisti vincitori della prima edizione del bando “Arte contemporanea”, promosso e sostenuto dalla Regione del Veneto. Alla cerimonia ha partecipato anche la Vicepresidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale Veneto, Elena Ostanel. Sono risultate ammissibili 64 opere di singoli artisti (ma erano ammessi anche collettivi) operanti nel Veneto o per i quali il Veneto abbia costituito una tappa importante per la loro formazione professionale, con attenzione agli under 40, alla parità di genere e all’inclusività. I lavori dovevano evidenziare, secondo i diversi linguaggi espressivi, il legame al territorio veneto, relazionandosi al suo patrimonio storico, al suo passato, presente o futuro, all’ambiente e alle peculiarità socio-economiche della regione e delle sue tradizioni.

-foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS)

