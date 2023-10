Prevenzione oncologica, Bordonaro “Imparare a gestire i giovani”

PALERMO (ITALPRESS) - “Quando parliamo dei giovani diciamo sempre che sono il nostro domani, dovremmo imparare a gestirli come se fossero realmente il nostro oggi, farli vivere nel presente in maniera consapevole perché ne sono capaci probabilmente meglio degli adulti”. Lo ha detto Roberto Bordonaro, direttore dell’Oncologia medica dell’Arnas Garibaldi di Catania, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute, Istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia. col3/mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa convegno)