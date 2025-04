LAMPEDUSA (ITALPRESS) – I cittadini delle Pelagie hanno, ancora una volta, risposto in massa all’appello sulla prevenzione rilanciato dall’Asp di Palermo che è tornata a Lampedusa a distanza di un mese e mezzo dalla prima iniziativa. Un altro Open day, organizzato in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con il contributo dei volontari del club Lions Lampedusa, per completare l’ampia offerta di visite ed esami gratuiti di screening che l’Azienda sanitaria del capoluogo promuove in tutto il territorio di propria competenza.

Dopo il grande successo registrato l’8 e 9 marzo scorsi, con 1.490 prestazioni effettuate, anche questa volta, la risposta della popolazione è stata straordinaria: insieme ai volontari dei Lions, sono state garantite gratuitamente 863 prestazioni di screening.

“La larga adesione dei cittadini lampedusani – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – dimostra ancora una volta l’importanza di portare i servizi sanitari direttamente nei territori, abbattendo ogni barriera di accesso alla prevenzione. Gli Open Day della prevenzione si confermano uno straordinario strumento di prossimità e sensibilizzazione sugli screening”.

A Lampedusa sono state complessivamente, tra le altre, 107 le prestazioni dello screening oculistico, 162 gli esami degli screening oncologici (mammografia, pap test, hpv test e distribuzione del sof test), 46 le prestazioni degli screening pediatrici (visivo e logopedico), 42 audiometrico, 94 dello screening del melanoma e 32 dello screening del diabete. L’attività di prevenzione cardiovascolare ha avuto un prologo a Linosa con 88 prestazioni complessive e 105 a Lampedusa.

Dopo le Pelagie, l’Open day ha fatto tappa oggi a Trabia, mentre il 6 e 7 maggio prossimi i camper dell’Asp di Palermo saranno ad Ustica.

