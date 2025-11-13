Prevenzione e stili di vita, la Driving Change Arena di Novo Nordisk all’Assemblea Anci

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prevenzione, stili di vita e sostenibilità: sono i tre pilastri della Driving Change Arena, l’appuntamento dedicato alla salute organizzato da Novo Nordisk nell’ambito della 42^ Assemblea annuale ANCI, che si è svolto oggi a Bologna. Questo momento di dialogo dinamico e partecipativo ha riunito rappresentanti delle istituzioni, sindaci, amministratori locali ed esperti per condividere esperienze e buone pratiche sulla promozione della salute e del benessere nelle comunità urbane, e per approfondire il contributo concreto delle città nella costruzione di modelli di prevenzione efficaci, nella diffusione di stili di vita sani e nella valorizzazione della sostenibilità ambientale e sociale. Il confronto si è articolato attorno ai tre pilastri distintivi del programma internazionale di Novo Nordisk Cities for Better Health (realizzato in Italia grazie alla partnership con ANCI ed Health City Institute): prevenzione, stili di vita e sostenibilità – e ha messo in luce l’impegno congiunto di amministratori, istituzioni e terzo settore nel promuovere iniziative virtuose già attive in diverse realtà del Paese.

L’incontro di oggi a Bologna ha evidenziato l’importanza di una visione condivisa della salute, fondata sulla prevenzione e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con la partecipazione all’Assemblea ANCI 2025, Novo Nordisk conferma il proprio impegno a sostenere un modello di sviluppo urbano attento alla salute e alla sostenibilità, proseguendo un percorso di collaborazione con le amministrazioni locali per costruire città più sane, inclusive e resilienti. “La sfida delle malattie croniche richiede soluzioni condivise e un approccio integrato alla salute, in una visione ampia in cui prevenzione e innovazione assumono un ruolo centrale. Di fronte a questa nuova prospettiva l’intero sistema, tutti noi, siamo chiamati a rispondere con soluzioni adeguate che riconoscano il nuovo scenario e si attrezzino al meglio per gestirlo in modo efficace a beneficio dei pazienti e delle comunità e che promuovano le migliori condizioni per la strategicità de nostro Paese. Per questo siamo convinti che un approccio sinergico e multisettoriale, che si fondi sulla collaborazione e sul dialogo di tutti gli attori coinvolti, gli amministratori locali, le autorità sanitarie, le istituzioni e i privati siano fondamentali per realizzare concretamente un percorso concreto e di valore in tal senso, a beneficio dei pazienti e delle comunità. Ed è in tale ottica che non posso che concludere ribadendo l’impegno di Novo Nordisk a lavorare al fianco di Anci e dei Sindaci per continuare a valorizzare i territori e promuovere salute e prevenzione” ha dichiarato Alfredo Galletti, General Manager di Novo Nordisk Italia.

– foto logo Nova Nordisk –

(ITALPRESS).