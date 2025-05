VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Saranno il centrista filoeuropeo Rafal Trzaskowski e Karol Nawrocki a sfidarsi nel ballottaggio per le presidenziali polacche in programma il 1 giugno. E’ l’esito del voto del primo turno serratissimo, che li ha visti ottenere circa il 30% dei voti. Ora, tra due settimane, gli elettori torneranno alle urne per scegliere tra due visioni completamente diverse sul futuro del Paese. Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato della Coalizione Civica del primo ministro Donald Tusk, era dato come favorito, ma il suo vantaggio si era ridotto nelle ultime settimane. Nawrocki è appoggiato dal partito Diritto e Giustizia del presidente uscente Andrzej Duda.

“Sono contento di aver vinto il primo turno delle elezioni, ma c’è ancora molto lavoro da fare; è necessaria la massima determinazione. Questo risultato dimostra quanto dobbiamo essere forti e determinati”, ha commentato a caldo Trzaskowski in merito ai primi risultati.

Al terzo posto si piazza Slawomir Mentzen, candidato dell’estrema destra (Confederazione), con il 15,4%. Seguono Grzegorz Braun (estrema destra) con il 6,2%, Adrian Zandberg (sinistra Razem) con il 5,2%, Szymon Holownia (presidente del Sejm) con il 4,8% e Magdalena Biejat (La Sinistra) con il 4,1%.

