VENEZIA (ITALPRESS) – “La definisco una nave ‘corsarà, perchè questa goletta è stata a lungo un pungolo per le istituzioni e oggi non possiamo che ringraziare Legambiente per i risultati ottenuti. L’ambiente è un diritto per tutti, va tutelato sotto ogni aspetto, un impegno che come amministrazione portiamo avanti fin dai primi giorni di avvio mandato. Legambiente ha portato avanti con dedizione l’operazione Goletta Verde nata quarant’anni fa, con l’obiettivo di tutelare i nostri mari e le nostre coste. Oggi festeggiamo la fine di un imponente lavoro di restauro, assieme a numerosi compagni d’avventura che hanno affiancato l’impegno della Regione del Veneto: Legambiente Nazionale APS Onlus, Fondazione Cariparo, Università degli studi di Padova e Ente Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po. La splendida imbarcazione originaria, varata nel 1936, non è stata demolita ma il nostro territorio ha trovato risorse e maestranze per recuperarla. Continuerà a lavorare a tutela dei nostri mari, delle nostre acque e con una particolare attenzione all’aspetto didattico, insegnando ai più piccoli il valore della tutela dell’ambiente”. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto così stamattina all’inaugurazione della conclusione dei lavori di restauro della Goletta Catholica di Legambiente all’Isola di Albarella (Rovigo).

La storica imbarcazione, lunga 24 metri per 5 metri di larghezza e con una velatura di 233 metri quadrati, ospiterà un nuovo progetto didattico. “Oggi assieme alla rinnovata goletta abbiamo inaugurato ‘A scuola di mare e biodiversità a bordo di Goletta Catholicà, un progetto che ha come presupposto quello di creare uno dei più qualificati centri di attività di educazione ambientale dedicato al mare, alla biodiversità e alle giovani generazioni – prosegue Zaia-. Dalla prossima settimana, saliranno oltre 3mila studenti con l’obiettivo di svolgere una serie di laboratori scientifici che permettano ai giovani di assumere più consapevolezza sullo straordinario valore del nostro territorio”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).