VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha inaugurato oggi il nuovo capannone di cinquemila metri quadri adiacenti ai 38mila attuali della sede di Brendola (VI) dell’Azienda Aristoncavi, dove si colloca la nuova area logistica, stoccaggio e l’area Academy dedicata alla formazione delle persone interne e i nuovi assunti. Il nuovo capannone ospiterà gli eventi con le scuole e gli istituti tecnici con cui da sempre l’azienda ha un rapporto di stretta collaborazione. Sarà un luogo di formazione specialistica e tecnica per i diversi clienti provenienti da tutto il mondo. Complimentandosi con la proprietà e i lavoratori, il Governatore ha tenuto a evidenziare che Aristoncavi è uno dei principali produttori indipendenti di cavo elettrico con isolamento in gomma, in bassa e media tensione ed è un’azienda leader in alcuni segmenti di mercato nel settore dei cavi per applicazioni speciali.

“Un esempio di scuola – ha detto – per descrivere il Dna dell’imprenditoria veneta, sempre rivolta allo sviluppo, all’innovazione e alla formazione e capace di investire anche in una fase storica difficilissima come quella che ci attanaglia da più di due anni, tra Pandemia e guerra”. “Tutto – ha aggiunto – viene fatto ai massimi livelli qualitativi, e tutto in casa, perchè tutte le fasi di progettazione e di produzione (lavorazione rame, produzione mescole, produzione e test cavi etc) vengono realizzate internamente e autonomamente. E’ la formula del successo”. “A riprova dell’eccellenza – conclude il Presidente Zaia – ci troviamo di fronte a un’azienda che ha costruito una stretta collaborazione con i partner e clienti, puntando sulla formazione e lo studio e investendo nella ricerca insieme alle più importanti università italiane e ai più prestigiosi laboratori riconosciuti a livello internazionale”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

