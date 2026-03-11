Il presidente Stefani incontra il Ministro dell’Istruzione spagnolo e l’Ambasciatore di Spagna in Italia

VENETO (ITALPRESS) – Il Presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato oggi a Venezia, nella sede di Palazzo Balbi, il Ministro dell’Istruzione spagnolo, Milagros Tolon Jaime, accompagnato dall’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Angel Fernandez-Palacios. Al centro del colloquio, il rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori dell’istruzione tecnica e della formazione professionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche tra il sistema degli ITS veneti e i centri di eccellenza spagnoli. “L’apertura internazionale dei percorsi formativi resta una priorità della Regione – ha dichiarato il Presidente -: Il confronto con realtà come quella spagnola ci permette di rafforzare la qualità della formazione tecnica e di offrire alle imprese venete competenze sempre più qualificate e competitive in Europa”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).

