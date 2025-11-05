TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Istituto Nazionale per i Diritti Umani in Libia, Ahmed Hamza, ha incontrato oggi a Tripoli l’ambasciatore italiano in Libia, Gianluca Alberini.

Secondo un comunicato dell’istituto, al centro del colloquio è stata una serie di questioni di interesse comune, tra cui la situazione dei diritti umani in Libia, il fenomeno dell’immigrazione irregolare, le condizioni di migranti e richiedenti asilo nei centri di accoglienza, oltre alle attività delle reti dedite al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. Sono anche stati scambiati i punti di vista sui modi per rafforzare la cooperazione tra i due paesi al fine di ridurre questi fenomeni e sostenere gli sforzi libici nell’affrontare la criminalità organizzata transfrontaliera, attraverso lo sviluppo di meccanismi giuridici e di diritti umani condivisi.

Il team dell’Istituto Nazionale per i Diritti Umani ha espresso apprezzamento per gli sforzi del governo italiano nel sostenere i programmi di rimpatrio volontario dei migranti dalla Libia ai loro paesi di origine, e nell’assistere la Libia nel ridurre l’immigrazione irregolare.

– foto Istituto Nazionale libico per i Diritti Umani –

(ITALPRESS).