SOVERATO (ITALPRESS) – Si è svolto presso il palazzo di Città di Soverato un proficuo incontro tra il sindaco Daniele Vacca, e il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

Il primo cittadino ha espresso apprezzamento per l’attività del presidente Spaziani Testa, e lo ha ringraziato per aver scelto Soverato come luogo di dimora per alcune iniziative in Calabria della confederazione rappresentata, tra cui la XV edizione del Premio Internazionale Liber@mente, e incontri pubblici a Soverato e Vibo Valentia, con la presentazione del recente volume, edito da Confedilizia edizioni, in collaborazione con Tramedoro: “La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva UE “Case green” alla libertà”, curato da Sandro Scoppa. Lo stesso ha poi donato all’ospite il volume di Gianfranco Solferino: “Antonello Gagini e la Pietrà. Storia di un capolavoro riscoperto”, che tratta del capolavoro marmoreo dello scultore e architetto del Rinascimento Antonello Gagini, scolpito cinquecento anni or sono per l’ordine degli Agostiniani zumpani e custodita nella chiesa di Maria Santissima Addolorata di Soverato situata nel borgo della Città.

Il presidente Spaziani Testa, a sua volta, ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Soverato per l’attenzione dimostrata verso il settore immobiliare e la disponibilità per le iniziative culturali promosse dall’organizzazione rappresentativa della proprietà edilizia, e ha donato al medesimo Sindaco alcune opere della Collana “Biblioteca della proprietà”, promossa dalla citata associazione. All’incontro hanno partecipato Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, Salvatore Salatino, delegato di Confedilizia Catanzaro per Soverato, Giusy Altamura, consigliere comunale di Soverato, Michele Varcasia dell’Ami, e il giornalista e scrittrice Dario Fertilio.

foto: ufficio stampa Confedilizia

(ITALPRESS).