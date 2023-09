VENEZIA (ITALPRESS) – Per il settimo anno consecutivo Venezia, Murano e Mestre si trasformano nella vetrina internazionale di The Venice Glass Week. Un luogo connesso, unico ed esclusivo dove fornaci, musei, gallerie, biblioteche e negozi compongono un grande itinerario, una mappa di iniziative con l’ambizioso obiettivo di rendere partecipi tutti del fare e del divenire dell’arte del vetro, della sua storia, degli artisti e dei maestri vetrai. Tutta la città insieme potrà così indagare le molteplici e spesso celate forme della materia vitrea, le qualità estetiche e i protagonisti che hanno fatto grande la storia di Murano e delle sue fornaci, come spiegato questa mattina nel corso della presentazione dell’evento al Palazzo Grandi Stazioni. Un’offerta culturale e artistica di altissimo e raffinato valore presentata oggi durante la conferenza stampa alle quale sono intervenuti l’assessore della Regione Veneto allo Sviluppo economico, Roberto Marcato e l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, in qualità di delegata del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Presente anche l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga.

Quest’anno il Comune di Venezia, con la collaborazione della Fondazione Musei Civici di Venezia, si pone nel panorama internazionale con il palinsesto “Perle in fiore in mosaici di colori”, un nutrito programma di iniziative il cui filo conduttore riprende l’affascinante esplorazione del mondo delle perle veneziane, già in questi anni indagato nei diversi aspetti, coniugandolo con le alchimie e i cromatismi del mosaico vitreo; un legame questo che sarà approfondito grazie a importanti collaborazioni con istituti veneziani e aziende che sul territorio rivestono un prestigioso ruolo professionale, formativo e produttivo, riferendoci con ciò all’Ordine degli Architetti, alla Fondazione degli Architetti di Venezia e alla Fornace Orsoni 1888, i cui contributi e apporti sono ampiamente chiariti nel programma di “Perle in fiore in mosaici di colori”.

“Arrivare alla settima edizione di The Venice Glass Week mostra il forte interesse e impegno che questa città ha nei confronti del mondo del vetro. Il programma di quest’anno che conta oltre 250 eventi, insieme alla presenza di moltissimi artisti stranieri, dimostra la crescita che ha caratterizzato l’iniziativa nel corso degli anni – ha affermato l’assessore Mar – The Venice Glass Week è una grandissima occasione per Venezia di ribadire internazionalmente il proprio ruolo di produttore di manufatti artistici di elevato livello estetico e qualitativo che ancora oggi, dopo più di mille anni, testimoniano le origini di una storia e di una cultura senza eguali in nessun’altra città al mondo. L’impegno di questa Amministrazione è sempre stato e sempre sarà quello di sostenere l’economia del vetro di Murano, la tutela del marchio di origine e le sue tradizioni, ricordando che il vetro di Murano contribuisce a costruire l’anima di questa città”.

Il programma di “Perle in fiore in mosaici di colori” ha in calendario iniziative diffuse a Venezia, al Lido e a Mestre e ha coinvolto in sinergia le strutture organizzative interne dell’Amministrazione per garantire un programma originale, di qualità e inclusivo rivolto a bambini, adulti, e architetti, coinvolgendo le attività commerciali e le biblioteche, le istituzioni culturali e i comitati di tutela delle perle nell’organizzazione di percorsi espositivi, laboratori, conferenze e visite guidate. Un festival dunque e un programma che vuole ancora una volta diffondere la conoscenza, la tecnica e la cultura del vetro nelle sue diverse forme storiche, artistiche e produttive, in una realtà che miscela tradizione e arte, incarnando nel suo essere città unica al mondo l’analogia col vetro nella condivisione della purezza, della trasparenza e della fragilità.

