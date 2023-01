Roma (ITALPRESS) – Conclusi i lavori di ammodernamento del Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico Umberto I, oggi è stato il giorno della presentazione. A fare gli onori di casa Fabrizio d’Alba, Direttore Generale del Policlinico, insieme ad Antonella Polimeni Magnifica Rettrice della Sapienza Università di Roma, presente con Alessio D’Amato Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio ed Eugenio Gaudio Presidente della Fondazione Roma Sapienza. Questi lavori sono nati grazie anche alla presenza di una raccolta fondi, come ha spiegato il Direttore Generale, “che ha permesso di fare opere abbastanza importanti riferite sia alla zona dell’accoglienza pazienti che poi nelle aree di lavoro”. Ha continuato “Questa iniziativa si inserisce in una più grande di potenziamento dell’area pediatrica, già sapete dell’oncologia e oncomatologia pediatrica. A marzo partiranno i lavori, finanziati da Regione Lazio per le camere operatorie pediatriche ed entro l’anno finiranno quindi anche l’area pediatrica chirurgica sarà dotata”.

D’Alba ha aggiunto “Questo va sul sentiero del potenziamento della nostra area pediatrica che avrà un’area di emergenza strutturata, un’area specialistica che si sta arricchendo sempre di più. Abbiamo l’orgoglio di dire che il nostro Polo è riferimento per questa Regione”. A seguire è intervenuta la Rettrice Polimeni “Il modello del fundraising è una best practice che va replicata. Sono orgogliosa che la Fondazione della Sapienza sia il braccio armato per queste attività che per l’area pediatrica non sono una novità, perchè c’è una grande tradizione. Noi dovremmo promuovere continuativamente questa virtuosità di collaborazione pubblico-privato con lo strumento del finanziamento”. Ha concluso “Sono concrete le difficoltà e le tempistiche di realizzazione e su questo ci dovremmo impegnare anche in una prospettiva di semplificazione”.

Infine l’ultima parola è spettata a D’Amato “Il Policlinico è un luogo speciale. A volte ci dimentichiamo dell’importanza di questi luoghi. Qui abbiamo tra i migliori professionisti al mondo della parte pediatrica. Questo è un vanto per la nostra città e per il nostro sistema sanitario regionale. Oggi la pediatria è sicuramente più forte con questo luogo. Non ci fermiamo qui perchè il 2023 deve essere un anno importante per il Policlinico. Deve essere l’anno in cui finalmente partono lavori e progetti di tutto il master plan del Policlinico. Questi lavori sono complementari a ciò che è contenuto nel master plan per cui ci sarà un miglioramento dell’offerta e della qualità. Oggi è una bella giornata e un segnale molto importante per la nostra città”.

foto: xl5

(ITALPRESS).