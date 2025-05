Presentato il nuovo Manifesto del Public Engagement di APEnet

BERGAMO (ITALPRESS) – Oggi, al Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino, si è tenuta la presentazione del nuovo Manifesto del Public Engagement a cura di APEnet, la Rete Italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement. Il Manifesto, frutto del lavoro collettivo e aperto dei 57 soci, tra Università, Enti di Ricerca, Politecnici e Scuole Superiori distribuiti su tutto il territorio italiano, traduce in modo aggiornato l’identità dell’Associazione e indica per la prima volta una direzione condivisa: integrare il Public Engagement nei piani strategici degli atenei e delle istituzioni di ricerca, riconoscerne il valore nei percorsi di carriera e nei sistemi di valutazione della ricerca, promuovere la cultura della partecipazione e della collaborazione tra tutti i portatori di interesse, sostenere la formazione continua, l’open science e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.

Il documento traccia la fondamentale azione di rafforzamento delle alleanze tra ricerca e società civile per superare la distanza tra scienza e cittadinanza. Ispirato alle più recenti raccomandazioni europee sul ruolo sociale della ricerca, il Manifesto conferma l’urgenza di rafforzare il valore pubblico del sapere, promuovendo processi di ascolto, dialogo, collaborazione e co-creazione come elementi chiave per generare impatto culturale, sociale ed economico.

“Il Manifesto di APEnet – spiega Giulia Carluccio, Presidente uscente di APEnet e Prorettrice dell’Università di Torino – è un tassello fondamentale per accelerare un cambio di paradigma all’interno delle istituzioni di ricerca del nostro Paese. Università ed Enti di Ricerca si impegnano a produrre e valorizzare conoscenze in ascolto, dialogo e collaborazione per contribuire alle sfide attuali e future insieme alla società.”

Tra i firmatari del Manifesto anche l’Università degli studi di Bergamo. Così Elisabetta Bani, Prorettrice alla Valorizzazione delle conoscenze e ai rapporti con il territorio di UniBg, rieletta componente del Consiglio Direttivo APEnet e nominata Vicepresidente di APEnet di concerto con la Prof.ssa Irene Baldriga (Università di Roma La Sapienza): “Il Manifesto presentato oggi, nello stesso giorno in cui l’assemblea rinnova il consiglio direttivo dell’Associazione APEnet per il prossimo triennio, è il testimone che l’uscente consiglio consegna al nuovo. È un segno tangibile della costante crescita dell’associazione, della volontà di consolidare i traguardi raggiunti e di ricerca del miglioramento continuo, con l’apporto di tutte le componenti dell’Associazione: comitato scientifico, gruppi di lavoro, associati e consiglieri”.

