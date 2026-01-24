Presentato a Venezia il libro che racconta la Casa Famiglia San Pio X

VENEZIA (ITALPRESS) – A Venezia, dal 1910, esiste una realtà che accoglie e supporta giovani madri con storie drammatiche alle spalle, insieme ai loro figli. Un progetto unico, che viaggia tra impegno civile e competenze professionali. Un progetto che è Casa e che diventa Famiglia. L’esperienza di questa singolare realtà è stata raccontata in un libro: “Casa è famiglia – Storie e voci di Casa Famiglia San Pio X”. La presentazione del volume si è svolta nelle sale della Procuratie di piazza San Marco. Il Comune di Venezia ha voluto essere presente con l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini: “La vostra è una realtà ultra centenaria, nata alla Giudecca dalla chiesa cattolica, ma subito c’è stata l’intuizione di portare il progetto proprio tra le famiglie, dove si parlava di famiglia, dove la stessa andava guarita o ricostruita. Casa Famiglia è stata pioniera del nuovo modo intendere la dottrina sociale della chiesa – ha detto l’assessore – La grande storia, si dice, è un insieme di tante piccole storie, e anche questa grande storia della Casa Famiglia è l’insieme di storie di donne, di bambini, di famiglie che si sono prima scomposte e poi ricomposte, o sono rinate e cambiate. Con tanta pazienza e amore dalla Casa Famiglia si esce rinnovati e amati. Con nuove energie, talenti e capacità per ricostruirsi una vita. L’Amministrazione ringrazia tutte le persone che dal 1910 hanno lavorato per questa realtà, dagli operatori ai i volontari, ringrazia chi la sta accompagnando, ancora, in Giudecca e chi la sta facendo crescere a Mestre e, da qualche anno, anche a Marghera”.

Ad illustrare la pubblicazione c’erano il presidente dell’Istituto Casa Famiglia San Pio X Roberto Scarpa, i curatori del libro Cristiano Dorigo e Caterina Schiavon. Ottavia Piccolo ha letto alcuni brani del libro. Nelle pagine di “Casa è famiglia” si snodano le storie e le voci di chi ha vissuto il progetto, in un affresco corale nato dall’urgenza di narrare un’esperienza di accoglienza per madri e bambini in difficoltà. Un’esperienza speciale, ultracentenaria. Uno spazio dove la vita può ricominciare.

