ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi, presso la nuova sede di CORE (www.corelations.it) a Roma, in Piazza Margana, 19, l’evento di presentazione del libro “L’algoritmo della vita”, il nuovo saggio di Mons. Vincenzo Paglia. L’evento, che ha riunito stakeholder provenienti dal mondo istituzionale e corporate, si è focalizzato sull’analisi e la comprensione di un tema sempre più centrale nella società moderna: l’intelligenza artificiale.

L’incontro, moderato dalla giornalista Barbara Carfagna, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra l’autore del libro, Mons. Vincenzo Paglia, e il Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, Ivano Gabrielli. Il dibattito si è concentrato sulle sfide e le opportunità legate al crescente sviluppo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione al delicato equilibrio tra progresso tecnologico e centralità dell’uomo. Sono stati sollevati interrogativi sugli obiettivi da perseguire e sulle criticità da affrontare in questo contesto. Grande attenzione alle implicazioni etiche, sociali ed economiche di questo processo, evidenziando la necessità di un progresso tecnologico responsabile e consapevole.

Nel corso della presentazione, Mons. Vincenzo Paglia ha sottolineato: “L’intelligenza artificiale è un grandioso strumento con illimitate possibilità di applicazione, che può e deve essere guidato affinché le sue potenzialità siano al servizio del bene sin dal momento della sua progettazione. È un tema che riguarda non solo la politica, l’economia, la tecnologia, la società civile. A mio avviso tocca da vicino anche le religioni, che non possono disinteressarsi del futuro dell’umanità e del pianeta e del ruolo della scienza e della tecnica. Le religioni sono chiamate a lavorare assieme per il bene dell’umanità che abita questo pianeta, e per la salvaguardia del pianeta stesso, casa comune di ogni essere vivente.”

Barbara Carfagna, giornalista e moderatrice dell’evento, ha aggiunto: “È un momento cruciale in cui stiamo costruendo le infrastrutture digitali del nostro futuro. Non solo economico ma anche culturale, sociale e umano. Stiamo ridefinendo la nostra posizione come esseri umani nel mondo. Per questo è importante ascoltare la voce di Mons Paglia”.

Anche Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, ha espresso la sua visione: “Le moderne società e moderne economie devono essere pronte a governare le applicazioni di IA, pronte, non “spaventate” né guidate da approcci liberistici. Trasparenza, sicurezza, rispetto dei diritti debbono rimanere al centro del dibattito democratico che deve governare forse la più importante tra le rivoluzioni digitali degli ultimi 25 anni”.

L’incontro ha ribadito l’importanza di un’intelligenza artificiale sviluppata secondo principi etici e di responsabilità, affinché possa rappresentare un autentico strumento di progresso al servizio dell’uomo e della società, contribuendo alla costruzione di un futuro più inclusivo e sostenibile.

